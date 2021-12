Olimpia Milano, l’infortunio di Shavon Shields è grave

Arriva un’altra bruttissima notizia per l’Olimpia Milano dall’infermeria. I biancorossi dovranno rinunciare a lungo a Shavon Shields, uscito malconcio ieri sera dalla sfida di Eurolega contro il Real Madrid. L’americano ha riportato un frattura del radio nel polso destro e dovrà stare fermo diversi mesi. I tempi di recupero non sono stati specificati nel comunicato di Milano, ma si parla di un rientro previsto tra marzo e aprile per il finale di stagione.

Milano, che ha già fuori Dinos Mitoglou ancora per diverse settimane, sarà quindi chiamata probabilmente ad intervenire nuovamente sul mercato nei prossimi giorni. I biancorossi, con il KO di ieri sera, sono ora quarti in Eurolega con un record di 10-6, mentre sono primi in campionato.

Di seguito il comunicato di Milano sull’infortunio di Shields:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che nel quarto periodo della gara con il Real Madrid Shavon Shields ha riportato una frattura del radio destro con coinvolgimento capsulolegamentoso. Saranno necessarie ulteriori valutazioni specialistiche per determinare prognosi e strategia terapeutica. I tempi di ripresa dell’attività si prospettano comunque lunghi.