Olimpia Milano, lungo stop in vista per Dinos Mitoglou

Non solo il pesantissimo ko subito dall’Unics ma anche un grave infortunio: questo il pessimo bilancio della sfida dell’Olimpia Milano a Kazan.

Dinos Mitoglou si è fatto male al piede sinistro nel corso del secondo tempo. In seguito agli esami è emersa una frattura che richiederà un intervento chirurgico.

Il lungo greco dovrà rimanere fuori per un periodo di 2 o 3 mesi. La prima partita saltata sarà quella di domani, di nuovo in Russia e di nuovo in EuroLega, contro lo Zenit San Pietroburgo.

Foto: EuroLeague.net