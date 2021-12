Olimpia Milano, lungo stop per Datome e si ferma anche Rodriguez

Non arrivano buone notizie per l’Olimpia Milano, che nell’ultima settimana ha inanellato un KO col Real Madrid, l’infortunio di Shavon Shields e anche la prima sconfitta in campionato contro Trieste. I biancorossi, proprio prima della sfida di domenica, hanno perso Luigi Datome nel riscaldamento. L’ala azzurra ha riportato un infortunio agli adduttori e il club ha annunciato poco fa che sarà rivalutato tra quattro settimane. Datome dovrà quindi stare fuori almeno un mese e nella migliore delle ipotesi tornerà a disposizione di Ettore Messina a fine gennaio.

Non finiscono qui le cattive notizie per Milano, perché nello stesso comunicato il club ha annunciato che Sergio Rodriguez è tornato ad essere tormentato dalla fascite plantare. Il playmaker spagnolo, tenuto a riposo contro Trieste, verrà rivalutato in questi giorni ed è in dubbio per la trasferta di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas.

Questo il comunicato pubblicato dall’Olimpia:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Gigi Datome ha riportato una lesione agli adduttori della coscia destra che verrà rivalutata in quattro settimane. Sergio Rodriguez, dopo la partita giocata contro il Real Madrid, ha accusato il riacutizzarsi di una fascite plantare al piede sinistro che richiederà un periodo di cure terapeutiche: verrà rivalutato nei prossimi giorni.