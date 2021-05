Olimpia Milano, Malcolm Delaney esalta Riccardo Moraschini: “The GOAT”

L’Olimpia Milano ha vinto ieri sera gara-3 a Trento e si è così qualificata alle Semifinali di UnipolSai Serie A, con Riccardo Moraschini che è stato tra i migliori, come detto dallo stesso Malcolm Delaney. Infatti il fenomeno ex Atlanta Hawks, Lokomotiv Kuban e Barcelona ha ritwittato il post dell’italiano ex Trento e Brindisi e l’ha definitito “The GOAT”, come potete vedere dal tweet qui di seguito:

La citazione di Delaney non è assolutamente a caso perché Moraschini è stato tra i migliori in questa serie playoff tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Dolomiti Energia Trentino. Per l’ex Happy Casa Brindisi, al suo secondo anno in Lombardia, non si trattano di tre partite casuali perché è tutta la stagione che sta facendo molto bene. Ha dato il suo contributo quand’è stato chiamato in causa in EuroLega e in Serie A non ha mai tradito le aspettative, tant’è vero che è molto probabile che verrà convocato da coach Meo Sacchetti in vista del Pre-Olimpia di Belgrado, anche e soprattutto per la sua multifunzionalità, infatti può giocare dall’1 al 3 senza problemi.

Questo è solo l’inizio per Riccardo Moraschini ma è molto bello sentirsi dare del “GOAT” dal fenomeno dell’Olimpia Milano, Malcolm Delaney.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.