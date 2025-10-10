Olimpia Milano, Messina attacca gli arbitri e Zach LeDay dopo il ko con il Monaco

Serata amara in EuroLega per l’Olimpia Milano, sconfitta al Forum dal Monaco con una gestione abbastanza discutibile del finale da parte di Shavon Shields.

In conferenza stampa il coach meneghino, Ettore Messina, critica l’operato arbitrale.

Abbiamo dato battaglia cercando sempre di riaprire la partita ma nei nostri momenti positivi sono successe cose che non hanno aiutato. Parlo ovviamente di decisioni arbitrali. Penso all’episodio dell’interferenza sul layup di Brooks: è una situazione con una procedura precisa che prevede di convalidare e poi andare a controllare al replay. Se l’arbitro deciso di annullare il canestro, contravvenendo alle indicazioni degli istruttori, danneggia una delle due squadre. Ci sono stati molti altri episodi, purtroppo non è la prima volta.

Messina ha parlato anche dell’infortunio di Zach LeDay, non gestito correttamente dal giocatore stesso.

Con lui è sempre difficile. Prima ha detto che non aveva niente e poi invece che sentiva tirare l’adduttore. Il medico ha detto che non avrebbe dovuto continuare ma lui continuava a ripetere che stava bene anche se non era vero. Morale della favola? Ora non sta per niente bene. La comunicazione deve sicuramente migliorare.

Il tecnico ha aggiornato anche sulla situazione di Vlatko Cancar (“Verrà rivalutato la prossima settimana, probabilmente ha caricato troppo sul ginocchio operato”) e Leonardo Totè (“Migliora visibilmente, presto si allenerà in gruppo”). Ricordiamo che Milano in queste settimane è costretta anche a fare a meno di un altro infortunato sotto canestro, Josh Nebo.