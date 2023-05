Olimpia Milano, molto vicino l’accordo con Darius Thompson

Dalla cima della lista dei giocatori con il maggior numero di assist nell’edizione 2022-23 della Turkish Airlines EuroLeague, Darius Thompson sta entrando in un’intensa offseason, che potrebbe includere il passaggio all’EA7 Emporio Armani Milano.

La squadra di Ettore Messina è la principale corteggiatrice dell’esplosivo playmaker, secondo El Correo. Il club italiano è disposto a pagare un buyout di 600.000 euro al Baskonia, come indicato nel rapporto.

Thompson, 28 anni, ha totalizzato 12,6 punti, 6,7 assist, 1,7 palle recuperate, 3,2 rimbalzi e 0,4 stoppate a gara nella sua prima stagione in EuroLega.

Prima di passare al Baskonia e affermarsi nella massima competizione continentale per club a livello europeo, è passato dallo ZZ Leiden e dall’Olanda all’Happy Casa Brindisi dal 2019 al 2021 e al Lokomotiv Kuban nella stagione 2021-22. Il periodo in Italia gli ha permesso di entrare nella seconda squadra della Basketball Champions League 2020-21.

Oltre ad emergere tra i principali obiettivi estivi della squadra milanese, il nativo del Tennessee, ex giocatore NCAA di Western Kentucky, Virginia e Tennessee, è anche un possibile ingresso nella Nazionale maggiore italiana come giocatore naturalizzato in vista della Coppa del Mondo FIBA 2023.

Stiamo a vedere se Darius Thompson davvero vestirà la maglia dell’Italia e veramente giocherà con l’Olimpia Milano l’anno prossimo.

Leggi anche: Reyer Venezia, Jayson Granger lascia ma non per scelta sua… e lo fa notare!