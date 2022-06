Olimpia Milano: niente Fenerbahce per Mitrou-Long, l’ex Brescia ha scelto l’A|X

Olimpia Milano al lavoro per completare il proprio pacchetto di playmaker: secondo quanto riporta il “Corriere della Sera” l’A|X sarebbe ad un passo per un accordo biennale con il play-guardia canadese Naz Mitrou-Long, in forza questa stagione alla Leonessa Brescia.

Mitrou-Long nella stagione appena conclusa con la maglia della Leonessa si è rivelato uno dei migliori nel suo ruolo, chiudendo la regular season con oltre 17 punti, 4 rimbalzi e 5 assist di media ad allacciata di scarpe. Nei playoff, chiusi amaramente ai quarti di finale contro Sassari, ha viaggiato a 24,5 punti di media in 4 partite, risultando per distacco il migliore dei suoi (da segnalare i 38 punti di gara 4).

Niente Fenerbahce dunque per Mitrou-Long. Il play con passaporto greco si aggiungerà a Kevin Pangos e Tommaso Baldasso per completare il reparto playmaker in casa Olimpia Milano. Ma occhio alla situazione Rodriguez..