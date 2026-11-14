Olimpia Milano, non solo Onyema: spunta il nome di Lester Quiñones, rifiutato uno scambio Wright-Lo

L’Olimpia Milano non si fermerà all’ingaggio di Ze’Rik Onyema, in arrivo da Scafati nei prossimi giorni per sostituire l’infortunato Devin Booker nel reparto lunghi. Su richiesta di Luca Banchi, i biancorossi vorrebbero infatti aggiungere anche una guardia con punti nelle mani: ieri alcuni media serbi avevano ipotizzato un clamoroso scambio a tre squadre con l’arrivo a Milano di Tyler Dorsey dall’Olympiacos, che a sua volta avrebbe ricevuto Jared Butler dalla Stella Rossa, Marko Guduric sarebbe tornato invece in patria per chiudere il cerchio. Nelle ultime ore, secondo RealOlimpiaMilano, sarebbe invece spuntato il nome di Lester Quiñones, statunitense con il passaporto della Repubblica Dominicana, attualmente in G League con i Sioux Falls Skyforce. Quiñones, classe 2000, ha giocato 54 partite NBA in carriera tra Golden State, Philadelphia e New Orleans, segnando 4.8 punti di media.

I rumors legati a Milano non si fermano però qui: secondo Gazzetta.gr, nei giorni scorsi l’Olimpia avrebbe trattato un altro possibile scambio con lo Zalgiris Kaunas, squadra che ha battuto i biancorossi in settimana in EuroLega. Se fosse andato in porto, lo scambio avrebbe significato due clamorosi ritorni: Moses Wright allo Zalgiris, dove ha giocato la scorsa stagione, e Maodo Lo al servizio di Luca Banchi. Il playmaker tedesco ha indossato la maglia meneghina nella stagione 2023-24, passando poi al Paris Basketball in quella successiva. Stando a quanto scritto dal portale greco, lo Zalgiris sarebbe stato disposto a inserire anche un altro giocatore per accogliere nuovamente Wright a Kaunas, ma l’avvicendamento in panchina di Banchi avrebbe messo almeno in standby la trattative. Il tecnico toscano nei giorni scorsi aveva parlato della crisi di Moses Wright, arrivato come grande colpo di mercato estivo, dicendo che “non è Space Jam, non si perde il talento”. L’americano, che era partito forte, nelle ultime 5 partite di EuroLega è andato in doppia cifra solo una volta e contro lo Zalgiris ha chiuso con soli 5 punti e 2/8 dal campo.