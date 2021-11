Olimpia Milano, ora Ettore Messina si concentrerà sul mercato in entrata

Ettore Messina, coach dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, ha parlato di mercato nel dopo partita tra i meneghini e la NutriBullet Treviso, come riportato da realolimpiamilano.com:

“Ci eravamo ripromessi di arrivare alla sosta. Da domani cominciamo a fare qualche ragionamento, chi e che cosa potrebbe eventualmente aiutarci”.

Il nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Tommaso Baldasso, che potrebbe prendere il posto di Riccardo Moraschini, il quale si è rifiutato di fare le contro analisi per l’antidoping.

A questa situazione si deve valutare anche l’entità dell’infortunio di Paul Biligha, uscito quest’oggi malissimo dalla partita a causa di uno scontro violento con Kaleb Tarczewski. Insomma, la situazione sul versante italiani è complicata per Milano. Soprattutto perché in campionato abbiamo visto lo scorso anno contro la Virtus Bologna quanto facciano la differenza. Vediamo come Ettore Messina ne uscirà e se aggiungerà qualche giocatore al roster già folto dell’Olimpia Milano.

Per il momento le Scarpette Rosse comunque non si possono lamentare per il percorso in campionato perché hanno solo vittorie nel proprio score. Chissà se e chi li riuscirà a fermare. Magari proprio quella Virtus Segafredo Bologna, bestia nera dell’Olimpia, alla quale ha già strappato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.