Olimpia Milano, per il momento non si tornerà sul mercato

L’Olimpia Milano, nonostante i tantissimi infortuni, ha deciso di – per il momento – non intervenire sul mercato per sopperire alle assenze di Kevin Pangos, che starà fuori almeno fino a Natale, e Shavon Shields, che rimarrà ai box fino ad almeno la Coppa Italia.

La scelta è probabilmente legata al fatto che Milano ha solo un tesseramento da sfruttare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, e perciò le Scarpette Rosse preferiscono non prendere decisioni affrettate.

La speranza è che Stefano Tonut possa tornare presto mentre Billy Baron è già tornato ieri sera in campo contro Treviso, segnando 10 punti in 11 minuti sul parquet. L’altro grande recupero che l’EA7 spera di portare in porto presto è Gigi Datome.

La scelta di non intervenire con un’altra aggiunta dal mercato può essere anche legata al fatto che Ettore Messina crede che l’EuroLega sia compromessa. Quindi non è detto che l’inserimento di una point guard al posto del canadese cambierebbe le sorti di questa stagione dei meneghini.

Stiamo a vedere se nelle prossime settimane l’idea dell’Olimpia Milano cambierà oppure resterà sempre la stessa, naturalmente tutto dipenderà dai risultati che conseguirà sui campo nel mentre.

