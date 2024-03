Olimpia Milano, porte girevoli: con il Baskonia out tre giocatori ma ne rientrano due

Ettore Messina sfoglia la margherita per capire quali giocatori avrà a disposizione nella sfida di EuroLega di domani (14 Marzo) in casa del Baskonia.

Non ci sarà Rodney McGruder, fresco di rescissione per consentirgli di tornare negli Stati Uniti a causa di problemi personali. Out anche Alex Poythress e (novità dell’ultima ora) Pippo Ricci, fermatosi in allenamento. La società, comunicando la sua assenza, non ha fornito ulteriori dettagli sul suo infortunio che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Tornano a disposizione Stefano Tonut e Shavon Shields, entrambi tenuti fuori dal big match di campionato con la Virtus Bologna. Nell’elenco degli assenti figura anche il lungo degente Billy Baron.

L’EA7 di fronte avrà un avversario anch’esso a caccia di punti preziosi per la corsa playoff. Il Baskonia, inoltre, è galvanizzato dalla vittoria in Liga ACB ottenuta nel weekend ai danni del Barcellona con un mostruoso Markus Howard da 37 punti.

Coach Messina ha caricato i suoi definendo la gara “una finale”.