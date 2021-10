Olimpia Milano, Riccardo Moraschini è risultato positivo all’anti-doping

A poche ore dalla palla a due della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e l’ASVEL, il club biancorosso deve digerire un boccone amaro. Riccardo Moraschini è risultato positivo ai controlli anti-doping effettuati in 6 ottobre, al termine di un allenamento: lo riporta ANSA.

Moraschini è stato trovato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante, ed è stato sospeso dal NADO in via cautelare. Il giocatore di Milano non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi né per i prossimi impegni.