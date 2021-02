Olimpia Milano, salta Josh Nebo: l’Hapoel non lo lascia partire

Sarà con tutta probabilità Jakub Wojciechowski il prossimo acquisto dell’Olimpia Milano per allungare le rotazioni: nulla da fare invece per Josh Nebo, ala grande di 23 anni al momento in forza all’Hapoel Eliat in Israele.

Secondo quanto riportato da Sportando, l’Hapoel avrebbe deciso di trattenerlo tra le proprie fila visti i 13.3 punti e 10.7 rimbalzi di media che sta mantenendo nel suo primo anno da pro dopo 4 stagioni di NCAA. La deadline per il trasferimento era fissata per ieri, pertanto Nebo alla fine rimarrà in Israele fino al termine della stagione.

Josh Nebo to Olimpia Milano will NOT happen, I am told.

Yesteday was the deadline for the transfer to happen but Hapoel Eilat did not let him leave.

The big man will stay in Israel

— Emiliano Carchia (@Carchia) February 4, 2021