Olimpia Milano, Shavon Shields: “EuroLega? Con il Barcellona può succedere di tutto…”

Grande entusiasmo in casa Olimpia Milano dopo la vittoria in gara 5 sul Bayern Monaco che è valsa la qualificazione alle Final Four di EuroLega.

I meneghini sentono di poter arrivare fino in fondo, nonostante l’incrocio in semifinale con il super favorito Barcellona. Lo conferma anche Shavon Shields, MVP della “bella” contro i tedeschi.

È stata una serie tosta ma ci siamo arrivati concentrati e in un buon momento di forma. A Colonia con il Barcellona sarà dura ma possiamo giocarcela, è una partita secca e può succedere di tutto. Questa squadra ha carattere, stiamo cercando di costruire una cultura vincente grazie ai leader che abbiamo. Devo ringraziarli, ora sono in fiducia e mi viene tutto facile. Il finale con il Bayern? Ci siamo guardati in faccia e abbiamo ritrovato la convinzione necessaria per vincere.

Fonte: Il Corriere della Sera

Foto: Olimpia Milano

