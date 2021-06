Olimpia Milano sulle tracce di Jordan Mickey

L‘Olimpia Milano sembra essere molto interessata a Jordan Mickey, uno dei migliori nella disastrata stagione del Khimki Mosca.

In giornata diverse fonti in giro per l’Europa avevano dato per fatto l’accordo fra il giocatore americano e lo Zenit San Pietroburgo. Mickey però ha pubblicato un tweet che sembra smentire questi rumors.

Poco dopo Fabrizio Lorenzi, giornalista di Repubblica, ha scritto che Mickey sarebbe la prima opzione per il ruolo di centro dell’Olimpia Milano, anche perché Kaleb Tarczewski avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo ricevuta dai meneghini.

🚨📢Despite rumors there’s no agreement between Zenit and Jordan Mickey who’s first option for Olimpia Milano at the center job. Kaleb Tarczevski turned down first offer to settle his contract with Olimpia.

I am told #StayTuned @rep_milano https://t.co/EHFWa5BuKm

— Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) June 27, 2021