Olimpia Milano tra tante conferme e nuove aggiunte: si punta Brandon Davies

Nell’edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro mercato estivo dell’Olimpia Milano. I biancorossi, eliminati dall’Eurolega ai Playoff, si avviano verso la postseason italiana con l’obiettivo di contendere il titolo alla Virtus Bologna. Secondo la rosea, l’obiettivo numero uno in entrata sarebbe Brandon Davies, in scadenza col Barcellona. L’americano ex Varese, diventando uno dei centri più forti d’Europa nelle ultime stagioni, non sarebbe alternativo a Kyle Hines, sempre molto vicino al rinnovo. Davies andrebbe quindi a completare un reparto lunghi di tutto rispetto, tra i migliori di Eurolega, con l’ex CSKA e Niccolò Melli.

Milano punterebbe inoltre a confermare in blocco gli italiani, con l’unica possibile aggiunta di Stefano Tonut. Sulla guardia di Venezia, cercata anche la scorsa estate, non c’è però solo l’Olimpia: secondo la Gazzetta sarebbe seguito anche da Fenerbahçe, Baskonia, Valencia e Partizan Belgrado, qualora una delle ultime due partecipasse all’Eurolega. Tra gli stranieri, sarebbero certe le permanenze di Devon Hall e Shavon Shields, da valutare invece Troy Daniels, Trey Kell, Ben Bentil e Kaleb Tarczewski.

Discorso a parte per Sergio Rodriguez: voci spagnole lo danno di ritorno al Real Madrid, ma il playmaker deve ancora prendere una decisione. In cabina di regia Milano ha già messo le mani su Kevin Pangos, attualmente free agent dopo una deludente stagione in NBA.