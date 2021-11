Olimpia Milano, ufficiale la firma di Tommaso Baldasso

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo di due anni, fino al termine della stagione 2022/23, con Tommaso Baldasso, nato a Torino, il 29 gennaio 1998, 1.92 di statura, playmaker, proveniente dalla Fortitudo Bologna. “Abbiamo portato a Milano un ragazzo giovane, che seguivamo da tempo e occupa un ruolo in cui, visto il nostro calendario, è importante avere alternative”, dice il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos. “Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata di coach Messina e di questa opportunità – dice Baldasso -. Milano è una società di altissimo livello: nella carriera di un giocatore rappresenta spesso un punto di arrivo ma in questa occasione per me deve essere vista come un punto di partenza per lavorare, crescere, migliorare e rendermi utile ad una grandissima squadra. Non vedo l’ora di iniziare”.

LA CARRIERA – Tommaso Baldasso ha cominciato a giocare nel settore giovanile dell’Auxiliium Torino e della PMS Moncalieri. Nel 2016 è passato alla Virtus Roma dove nel 2019 ha contribuito alla promozione della squadra in Serie A. Nel 2019/20 ha giocato a Roma in Serie A (7.1 punti e 3.0 rimbalzi per gara) ed è rimasto all’inizio della stagione seguente. Quando la Virtus Roma si è ritirata dal campionato, è passato alla Fortitudo Bologna segnando 8.0 punti di media con 2.9 rimbalzi. Quest’anno stava segnando 5.8 punti per gara con il 38.5% nel tiro da tre.

NOTE – Baldasso ha debuttato in Nazionale il 30 novembre 2020 a Tallinn, nella vittoria dell’Italia sulla Russia.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano