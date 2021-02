Olimpia Milano, visite mediche per Jeremy Evans: firma in arrivo?

Probabile colpo in arrivo sotto canestro per l’Olimpia Milano: la società meneghina fresca vincitrice della Coppa Italia, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che Jeremy Evans svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni. Nessuna firma per il momento, ma ovviamente è quello l’obiettivo finale di Milano che nelle scorse ore ha perso Zach LeDay almeno per un paio di settimane.

Evans è stato 55° scelta al Draft 2010, in NBA ha giocato con Jazz, Mavericks e Hawks vincendo uno Slam Dunk Contest nel 2012. In Europa ha invece vestito le maglie di Khimki e Darussafaka: con il club russo nella scorsa stagione di Eurolega aveva mantenuto 8.5 punti e 4.4 rimbalz di media. Se verrà tesserato, sarà utilizzabile solo in Eurolega perché in Serie A la società biancorossa ha terminato i visti.

Di seguito il comunicato di Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica l’arrivo del giocatore Jeremy Evans, ala-centro di 2,06, lo scorso anno al Khimki Mosca, per sottoporsi ad una serie di test medici e fisici.

