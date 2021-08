Le prime tre partite del girone hanno abbastanza rimescolato le carte in tavola. La Slovenia, che sarebbe potuta essere una bellissima ousider, è diventata una Nazionale da medaglia quasi sicura, soprattutto visto l’accoppiamento con la Germania, come confermato anche dal power ranking FIBA per la vittoria delle olimpiadi.

Le certezze che c’erano su Spagna e Team USA sono leggermente cambiate, nel senso che possono ancora andare a medaglia ma per una delle due sarà impossibile, visto che si affronteranno domani. E l’Italia? Noi siamo costanti, eravamo sesti nel power ranking FIBA e lo siamo rimasti, mentre la Slovenia ha preso 4 posizioni, anche se la più migliorata è la Francia perché ne ha guadagnate 6 rispetto al Volume precedente.

Naturalmente questi power ranking lasciano il tempo che trovano però a oggi è abbastanza impensabile non vedere la Slovenia di Luka Doncic sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giocano il miglior basket della competizione, si divertono, hanno demolito l’Argentina e battuta bene la Spagna. Più di così che cosa avrebbero potuto fare per convincervi?

L’Italia, come in quasi tutte le competizioni di qualsiasi sport, è l’outsider che può far saltare tutti i power ranking del mondo, sia quelli in cui la Slovenia è prima sia quelli in cui la Francia è prima.

Immagine in evidenza: FIBA