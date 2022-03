Olimpiadi di Parigi in una fiera agricola: Fournier e Batum furiosi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono lontane solo poco più di due anni e in Francia i preparativi sono già a buon punto. Nei giorni scorsi è stato annunciato che il torneo di basket verrà giocato al Porte de Versailles, un polo fieristico dove si tengono diversi eventi come ad esempio il Salone dell’Automobile di Parigi o la Paris Games Week. Ciò che però ha catturato l’attenzione di alcuni giocatori francesi è stato il Paris International Agricultural Show: come dice il nome, si tratta di una fiera agricola che si tiene proprio al Porte de Versailles. Sui social sono circolate le foto della struttura “invasa” da animali da fattori. Qualcosa che è stato interpretata come una mancanza di rispetto da Evan Fournier e Nicolas Batum.

Le due stelle della Nazionale francese hanno twittato furiosi sulla decisione di giocare le Olimpiadi nello stesso impianto che ospita eventi di questo genere. “Come possiamo accettare che il basket, lo sport più popolare alle Olimpiadi, venga relegato in una fiera? Soffitto troppo basso, impianto inadatto. Presidente Siutat [presidente della Federazione francese, ndr], non possiamo lasciarlo passare! Non ci credo” ha scritto Fournier su Twitter.

La guardia dei New York Knicks si sta dimostrando molto critica nei confronti dell’organizzazione dei Giochi e nelle scorse ore si è lamentato anche del fatto che il torneo di pallamano sarà disputato a Lille, nonostante le Olimpiadi si tengano a Parigi (a 225 km di distanza).

Anche Batum si è detto molto arrabbiato per la decisione di ospitare il torneo di basket nel Porte de Versailles. “Volete davvero far giocare il miglior sport di squadra in questa location? Non so chi abbia deciso, ma dovete fare di meglio per il basket!” ha scritto l’ala dei Clippers, taggando varie personalità della politica sportiva francese.

Are you really gonna let the best team sports of the event be played in this location?

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) March 16, 2022