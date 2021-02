Olimpiadi, gli Stati Uniti vogliono cambiare le regole per le convocazioni

Team USA sta cercando di modificare le regole per la composizione delle rose in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Il regolamento del CIO, infatti, prevede che i roster vengano comunicati ufficialmente diverse settimane prima dell’inizio dei Giochi ma la nazionale statunitensi vorrebbe maggiore flessibilità, visti i tempi ristretti tra la fine della stagione NBA e l’avvio della kermesse olimpica.

La richiesta avanzata dal managing director Jerry Colangelo non prevede solamente di avere più tempo per annunciare il roster ma anche di poterlo modificare: “Non viviamo tempi normali – ha dichiarato a ESPN -, consegnare le rose così in anticipo non ha senso. Chiediamo maggiore flessibilità per poter fare dei cambi successivamente in modo tale da poter utilizzare i giocatori migliori, è una cosa che riguarda tutte le Nazionali, non solo quella degli Stati Uniti”.

Vedremo se il CIO accoglierà questa richiesta, vista l’eccezionalità del momento che tutto il mondo sta vivendo da diversi mesi.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.