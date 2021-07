Giampaolo Ricci, per tutti “Pippo”, è davvero un sogno a occhi aperti. Lui è uno di quei giocatori italiani che “ottimo in A2, ma in Serie A non può fare la differenza”. Qualcuno ha creduto in lui, come non è stato fatto con altri ragazzi che si sono persi negli anni minori nella categoria cadetta. Ora Pippo Ricci è uno dei 12 giocatori che ha scritto la storia della pallacanestro italiana, riportando la Nazionale prima alle Olimpiadi e poi ai Quarti di Finale degli stessi.

Tramite il proprio profilo Facebook ha descritto con delle parole il suo “sogno che è diventato realtà”.

Tra le tantissime righe scritte, è bellissima la citazione di Meo Sacchetti: “Voi avete dentro qualcosa di più grande.”.

Grazie Pippo Ricci per il sogno che ci state facendo vivere a queste Olimpiadi però non abbiamo per niente voglia di svegliarci. Comunque andrà vi ricorderemo come un gruppo storico ma non siamo un Paese che sa accontentarsi. Siamo in ballo, vogliamo ballare fino alla fine. Solo dei folli potrebbero pensare a una medaglia. Ma era da folli anche credere di poter essere a Tokyo. Ebbene, ora ci siamo, in fondo mancano solo due vittorie per essere certi di salire sul podio olimpico, facile no?