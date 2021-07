Olimpiadi – Italbasket, Fontecchio dopo la vittoria con la Germania: “Godiamo alla grande, che attributi!”

Simone Fontecchio ha guidato l’Italbasket alla vittoria sulla Germania nella prima partita delle Olimpiadi. Il neo giocatore del Baskonia ha commentato la partita, così come hanno fatto coach Sacchetti, Danilo Gallinari, Stefano Tonut e Nicolò Melli.

Godiamo alla grande. La Germania è una squadra tosta e con talento, all’inizio non sbagliavano mai ma noi abbiamo grandi attributi, uno spirito incredibile e non abbiamo mai mollato. La tripla del +1 è stata pazzesca, non ho esultato molto perché avevo male alla schiena ma ora sto meglio. Per me era una partita speciale, in Germania ho passato un anno molto bello, l’Alba Berlino mi ha cambiato la carriera e devo ringraziarli.