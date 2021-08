Olimpiadi – Italbasket, Gallinari: “Orgoglioso di questo gruppo che ha lottato fino alla fine”

Non è bastato un ottimo Danilo Gallinari all’Italbasket per battere la Francia. Nonostante una condizione fisica non ottimale, il Gallo ha provato a trascinare gli Azzurri alle semifinali delle Olimpiadi.

Il sogno dell’Italbasket si è infranto nel finale ma Gallinari si è detto orgoglioso del gruppo che non ha mai smesso di lottare.

L’intervista del Gallo a Eurosport.