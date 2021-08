Olimpiadi – Italbasket, Melli: “La Francia gioca per l’oro ma anche noi abbiamo delle qualità”

Tokyo. Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia nel quarto di finale che si giocherà martedì 3 agosto alla Saitama Super Arena (ore 10.20 italiane, le 17.20 in Giappone). In caso di passaggio del turno, gli Azzurri troveranno in semifinale la vincente del match Slovenia-Germania.

Dall’altro lato del tabellone, i quarti sono Spagna-Usa e Argentina-Australia.

Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi al termine delle gare del gruppo C, che hanno chiuso il programma della fase a gironi del torneo olimpico di basket.

Così il Capitano Nicolò Melli: “Sapevamo che qualsiasi avversario ci sarebbe toccato sarebbe stato fortissimo. Siamo ai quarti di finale di un’Olimpiade ed è giusto così. La Francia è una delle favorite all’Oro e nel girone lo hanno già dimostrato battendo gli Usa. Sono una squadra esperta, fisica e con talento: hanno tutte le qualità. Noi abbiamo le nostre e cercheremo di usarle. È una partita secca e tutto può succedere. La nostra idea, come sempre, è quella di dare tutto quello che abbiamo e di uscire a testa alta e senza rimpianti. Questo è il nostro approccio. Da domani si comincia a preparare la gara e una volta in campo affronteremo la sfida col coltello tra i denti”.

Così il CT Meo Sacchetti