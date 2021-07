Olimpiadi – Italbasket, Nico Mannion: “Grande prova di squadra ma con l’Australia non basta”

Nico Mannion è stato fra i migliori dell’Italbasket nella sfida contro l’Australia, valida per la seconda giornata del torneo di pallacanestro maschile alle Olimpiadi di Tokyo.

Il playmaker dei Golden State Warriors ha commentato così la sfida, gettando lo sguardo al decisivo confronto di sabato con la Nigeria.

Abbiamo giocato bene, di squadra, dando tutto in campo ma non è bastato. D’altra parte sapevamo quanto fosse forte l’Australia, che ha tanti campioni e oggi ha tirato benissimo andando con grande energia a rimbalzo. È stata una partita durissima ma siamo stati bravi a tenerla in equilibrio fino alla sirena. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ora due giorni di riposo e poi affrontiamo un altro grande avversario come la Nigeria, testa alla prossima. È il bello di giocare un torneo olimpico.