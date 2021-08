Olimpiadi – Italbasket, Pajola: “A Tokyo non esistono imprese impossibili”

L’Italbasket si appresta a giocare una delle partite più importanti della sua storia recente, i quarti di finale delle Olimpiadi contro la Francia.

Un avversario difficilissimo ma gli Azzurri ci credono, come dimostrano le parole di Alessandro Pajola a La Repubblica.

In queste Olimpiadi nessuna impresa è impossibile. Sono rimaste in gioco solo squadre stellari, con veri fenomeni ma noi ci siamo e possiamo battere chiunque se ci aiutiamo fra di noi. Pontenzialmente ci sono ancora tre step, servirà un gran lavoro di squadra come quello dell’ultimo periodo con la Nigeria. Abbiamo la mente sgombra, giochiamo con l’istinto e questo a volte ci fa sbagliare ma succede un po’ a tutti, è normale quando ci sono atleti che hanno giocato poco tempo insieme.