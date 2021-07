Olimpiadi – Italbasket, Sacchetti: “Dobbiamo restare sempre a testa alta”

Il coach dell’Italbasket, Meo Sacchetti, ha commentato la vittoria sulla Nigeria. Un successo decisivo per accedere ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo.

Ai microfoni di Eurosport il ct azzurro è apparso stranamente calmo dopo una gara vibrante.

Non volevamo aspettare il risultato dell’altra partita per conoscere il nostro destino. È stato un match da montagne russe ma l’inizio del quarto periodo ci ha dato la fiducia decisiva per portare a casa la vittoria. Quando un allenatore vede la squadra sveglia, sta tranquillo. Il problema sorge quando abbassiamo la testa, dobbiamo restare a testa alta anche quando sbagliamo. Ora ci gustiamo la vittoria, appena conosceremo l’avversario inizieremo a pensarci.