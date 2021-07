Olimpiadi – Italbasket, Sacchetti dopo la vittoria sulla Germania: “Questa squadra ha carattere”

Il coach dell’Italbasket, Meo Sacchetti, ha commentato la vittoria degli Azzurri contro la Germania all’esordio nelle Olimpiadi di Tokyo.

Oggi ho avuto la conferma che il carattere di questa squadra non è affatto banale. Potremo anche perdere le prossime partite ma sono sicuro che le giocheremo fino in fondo. E probabilmente oggi abbiamo tratto giovamento dalla gara del Preolimpico contro il Portorico, quando riuscimmo a rimontare ben 17 punti. Contro i tedeschi è stata una storia strana: nel primo quarto non abbiamo difeso bene e loro sono stati chirurgici da dietro l’arco. Li abbiamo ripresi ma poi ci sono scappati di nuovo. Ci godiamo la vittoria e poi penseremo all’Australia.

(Fonte: fip.it)