Olimpiadi – Italbasket, Tessitori: “La Francia ha Gobert, uno dei migliori al mondo”

Manca pochissimo alla sfida fra l’Italbasket e la Francia, quarti di finale del torneo di pallacanestro delle Olimpiadi di Tokyo.

A presentare la sfida, in casa azzurra, Amedeo Tessitori che domani sarà chiamato, probabilmente, a marcare Rudy Gobert.

Loro sono molto forti, con giocatori di esperienza e un lungo formidabile come Gobert. Ha enormi mezzi fisici e nel gioco interno è tra migliori. Dovremo essere bravi a portare sul campo tutta la nostra concentrazione ed essere aggressivi per cercare di limitare al massimo il suo atletismo e quello di una squadra cui non mancano qualità soprattutto a rimbalzo.