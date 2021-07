Olimpiadi – Italbasket, Tonut: “Australia squadra da medaglia ma saremo aggressivi”

Oltre al coach Meo Sacchetti, anche Stefano Tonut ha presentato la sfida fra l’Italbasket e l’Australia.

Dopo la vittoria all’esordio sulla Germania, gli Azzurri affronteranno gli Aussie che nella prima sfida hanno battuto la Nigeria e qualche giorno fa hanno superato Team USA in amichevole.

Come non vedevamo l’ora di giocare con la Germania, ora non vediamo l’ora di incontrare l’Australia. Abbiamo fatto un giorno di riposo, oggi sessione d’allenamento per essere pronti domani. Lo spirito e il morale sono molto alti. Siamo carichi per questa esperienza e la vittoria all’esordio ci ha rasserenato ancora di più. Affronteremo un avversario tostissimo, come del resto lo sono tutti qui a Tokyo. L’Australia è molto fisica, con tantissimi giocatori NBA, molta esperienza e che gioca molto bene. Non a caso è una delle candidate per la vittoria finale. Noi dovremo andare in campo con la nostra aggressività e cercando di fare la nostra partita. Se saranno più bravi di noi, gli daremo la mano, però noi dovremo uscire a testa alta in qualsiasi caso. Scenderemo in campo con la mente sgombra, portandoci dietro i buonissimi segnali della partita con la Germania, e partendo dalla difesa per esprimerci al meglio in attacco.