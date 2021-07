Olimpiadi – Italbasket, Tonut: “Con la Germania vittoria fondamentale dopo un brutto primo quarto”

Non solo Meo Sacchetti, Nicolò Melli e Danilo Gallinari. Anche Stefano Tonut ha commentato la vittoria dell’Italbasket sulla Germania nella prima partita delle Olimpiadi di Tokyo.

Importante vincere dopo un brutto prima quarto contro le loro percentuali altissime. Nel secondo tempo abbiamo messo più energia per la rimonta, alla fine è arrivato il risultato ma c’è stata anche la prestazione. Siamo riusciti a controllare i rimbalzi e ad essere più aggressivi, anche perché siamo più piccoli delle altre squadre. Essere qui è un’emozione incredibile, aspettavo questo momento da tanto. Non riusciamo a giocare come vorremmo i primi periodi, forse anche perché non abbiamo fatto amichevoli, l’importante però è che nel corso della gara torniamo noi stessi, mettendo in evidenza i nostri pregi.