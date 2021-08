Olimpiadi – La festa dell’Italbasket con Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, hanno riscritto la storia dello sport italiano.

Doppio oro olimpico, nel salto in alto e nei 100 metri, per la gioia di tutto il Paese che improvvisamente ha riscoperto l’atletica, campo dove le soddisfazioni mancavano da anni.

A esultare con loro anche i giocatori della nazionale di basket che hanno seguito le gare con palpitazione da Casa Italia, insieme al resto della delegazione azzurra.

Poco fa Tamberi e Jacobs hanno fatto ritorno al villaggio olimpico, alle 2:45 giapponesi. Ad aspettarli c’erano diversi membri dell’Italbasket, fra i quali Stefano Tonut (che ha immortalato il momento su Instagram), Giampaolo Ricci, Danilo Gallinari e Alessandro Pajola.

“Non pensavo che uno come Gallinari potesse fare i complimenti a me – ha commentato Tamberi -, ai ragazzi del basket ho detto che a volte i miracoli possono accadere”. Un chiaro riferimento ai quarti di finale con la Francia da parte di un grande appassionato di pallacanestro come il saltatore anconetano.

