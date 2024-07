Sulla carta questo Team USA è imbattibile ma noi pensiamo che Canada e Serbia possano dare parecchio fastidio a LeBron James e compagni.

In amichevole gli statunitensi hanno battuto sia gli europei sia i biancorossi ma le amichevoli contano fino ad un certo punto, da domani si fa sul serio.

CANADA

Il Canada è senza dubbio l’antagonista principale di Team USA. Ha 10 giocatori NBA su 12 e uno ha quasi vinto l’MVP quest’anno, ovvero Shai Gilgeous-Alexander. E un altro si chiama Jamal Murray, che sappiamo poter vincere le partite da solo in NBA, figuriamoci in un torneo FIBA. Poi c’è Dillon Brooks, uno dei migliori difensori del mondo in questo momento, oltre a RJ Barrett, che ha grande talento e ora che gioca a Toronto lo sta esprimendo tutto.

I 2 non NBA sono Khem Birch, che però in NBA ci ha giocato comunque 6 stagioni fino al 2023, e Melvin Ejim, che noi italiani ben conosciamo per quello che ha fatto alla Virtus Roma e soprattutto con la Reyer Venezia, vincendo anche uno Scudetto. Insomma, il talento e il potenziale non mancano, serve capire se basteranno per sconfiggere i Monstars di Team USA.

SERBIA

I serbi anzitutto sono vicacampioni mondiali senza Nikola Jokic. E non è un dato da poco. Hanno perso in finale contro una Germania al completo ma non avevano, oltre al fenomeno dei Denver Nuggets, nemmeno Vasilije Micic, che invece a Parigi ci sarà. Gli NBA sono solo 4 perché, insieme ai due sopracitati, ci saranno anche Bogdan Boganovic, autentico leader degli europei, e Nikola Jovic, che l’anno scorso ha fatto bene alla FIBA World Cup. Oltre a questi c’è Filip Petrusev, che fino a pochi mesi fa giocava in NBA, prima di decidere di tornare in Europa, visto il poco spazio negli Stati Uniti.

Il genio e la fisicità per potersela giocare con Team USA non mancano. I non NBA sono comunque giocatori di alta EuroLega, vedi Marko Guduric o Nikola Milutinov. E poi c’è tanta gente con grande esperienza internazionale, non ci sono dei ragazzini alle prime armi. È un roster esperto e con gente che sa come si alzano i trofei. Chiaramente sono tra i candidati per una medaglia, chissà se riusciranno a mettersi al collo quella più preziosa…

Insomma, Serbia e Canada sono le 2 più accreditate per battere Team USA, ma occhio alla Germania che è comunque campione del mondo in carica...

