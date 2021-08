Olimpiadi – La prestazione di Luka Doncic contro la Francia è da leggenda

Luka Doncic continua a riscrivere la storia del basket. Anche alle Olimpiadi lo sloveno ha macinato record.

La prestazione storica fatta registrare in semifinale, però, non è stata sufficiente per battere la Francia e accedere alla finale per l’oro.

Doncic ha messo a segno 16 punti, 10 rimbalzi, 18 assist contro i transalpini, diventando il terzo giocatore di sempre a realizzare una tripla doppia alle Olimpiadi.

La sua prestazione da 18 assist, inoltre, è la seconda di ogni epoca nella storia dei Giochi: meglio di lui solamente il messicano Manuel Saenz che ne ha distribuiti 20 contro il Giappone nel 1976. Un altro basket e un’avversaria di livello sicuramente inferiore rispetto alla Francia.

Luka Doncic’s 18 assists tonight for Slovenia vs. France were the second-most ever in an Olympic game.

Manuel Saenz had 20 for Mexico vs. Japan on July 19, 1976.

Now No. 3 on the top-assists list: Some guy named Steve Nash, who had 15 for Canada vs. Australia on Sept. 17, 2000.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 5, 2021