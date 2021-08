Olimpiadi – La rabbia di Luka Doncic: “Adesso la FIBA sarà contenta”

Strascico polemico per la semifinale delle Olimpiadi fra Slovenia e Francia con Luka Doncic protagonista.

Dopo la sconfitta in volata, con la stoppata di Batum su Prepelic, Doncic era molto arrabbiato per l’arbitraggio. Secondo il portale lituano 15min, ripreso in anteprima per l’Italia da Sportando, lo sloveno avrebbe detto “La FIBA sarà contenta” uscendo dal campo.

Successivamente Doncic sarebbe intervenuto durante una intervista al compagno Žiga Dimecas in zona mista, dicendo a mezza voce: “Ha fatto tutto la FIBA”.