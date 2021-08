Kevin Durant sarà per sempre conosciuto come uno dei marcatori più letali nella storia della NBA. Ora, detiene lo stesso record anche per Team USA. Sabato Kevin Durant ha superato Carmelo Anthony come capocannoniere alle Olimpiadi di tutti i tempi per Team USA dopo aver segnato 23 punti nella vittoria sulla Repubblica Ceca. Al momento, KD ha ora un totale di 354 punti.

Dopo aver raggiunto un altro traguardo della sua incredibile carriera, Kevin Durant ha espresso la sua gratitudine per aver avuto l’opportunità di rappresentare il paese ai Giochi estivi. La star dei Brooklyn Nets ha anche riconosciuto Anthony per aver alzato l’asticella per gli altri marcatori quando si tratta di vestirsi per Team USA.

“È ancora piuttosto strano per me fare cose del genere perché pratico uno sport di squadra e faccio del mio meglio per farcela con il gruppo. Ma è speciale fare qualcosa del genere. Fare canestro è qualcosa su cui ho lavorato per tutta la mia carriera e che ha basato la mia intera carriera”. “Pensa solo a tutti i giocatori che hanno giocato con questa maglia. È bellissimo essere davanti a nomi del genere. Carmelo è un ragazzo con cui ho giocato in due squadre olimpiche, ho visto il suo approccio a queste partite e ho provato a rubare alcune sue tecniche”.

