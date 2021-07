Dopo la prova mostruosa contro l’Argentina, Luka Doncic si è concesso un po’ di relax insieme ai suoi compagni di squadra. Gli sloveni si sono dilettati in una partita di poker, accompagnata da qualche alcolico, fra il quale si intravvede sicuramente della vodka. Alla serata hanno partecipato anche alcune giocatrici della Spagna, fra le quali Cristina Ouviña che ha immortalato la scena con una storia su Instagram, ripresa dal portale argentina Tercer Cambio. Da lì si è scatenata una polemica, visto che teoricamente i contatti tra atleti di delegazioni diverse è vietato a causa del Covid-19.

Primero te clava 48 puntos y después te organiza una juntada con vodka y póker. Tipazo Luka Doncic.

pic.twitter.com/LWjQSWFUVL — TercerCambio (@TercerCambio_) July 27, 2021

Ouvina, consapevole di aver commesso un errore, ha chiesto scusa sui social per il proprio comportamento. “Vorrei scusarmi con coloro che potrebbero essere rimasti sconvolti dalle immagini pubblicate sui miei social, in particolare i membri della delegazione slovena, con i quali non mi stancherò mai di scusarmi ancora e ancora, se necessario” – ha scritto la spagnola. – “Ho sbagliato a condividere questa parte della mia esperienza olimpica, ma ci tengo a sottolineare che tutti gli atleti che sono a Tokyo sono consapevoli della situazione pandemica in cui viviamo e che non dobbiamo interagire con nessuno al di fuori della nostra bolla. Siamo i primi ad avere interesse a curarci della nostra salute e di quella degli altri atleti per vivere questa esperienza unica al 100%. Anche se in quelle immagini può sembrare il contrario, superiamo continuamente controlli e siamo rispettosi dei protocolli sanitari segnalati dal CIO e dalle autorità giapponesi”.

