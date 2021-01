Olimpiadi, martedì il sorteggio dei gironi dei tornei di basket: tutto quello che c’è da sapere

FIBA è lieta di annunciare che la cerimonia del sorteggio per i tornei di pallacanestro, sia femminile che maschile, delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si terrà martedì 2 febbraio alla Patrick Baumann House of Basketball di Mies, in Svizzera.

A causa della corrente pandemia, il sorteggio si terrà a porte chiuse e sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube e Facebook di FIBA alle 10:30.

Questa la procedura per i due tornei:

Torneo Maschile

Otto squadre si sono già qualificate per il torneo maschile attraverso la FIBA Basketball World Cup 2019, in rappresentanza di cinque continenti. Questa la lista:

Africa: Nigeria

America: Argentina e USA

Asia: Iran e Giappone (Paese ospitante)

Europa: Francia e Spagna

Oceania: Australia

I restanti quattro posti saranno assegnati alle quattro squadre che vinceranno i tornei di qualificazione preolimpica che si svolgeranno dal 29 giugno al 4 luglio 2021 nelle quattro location di: Victoria, Canada; Split, Croazia; Kaunas, Lituania; Belgrado, Serbia.

Le dodici squadre saranno poi divise in quattro fasce in base al FIBA World Ranking Men’s. La distribuzione nelle fasce delle quattro squadre qualificate via torneo preolimpico sarà basata sulla squadra con il più alto ranking in ogni torneo.

Il sorteggio distribuirà le squadre in tre gruppi da quattro squadre ciascuna. Ci potranno essere un massimo di due squadre dall’Europa nello stesso gruppo e non più di una squadra di tutti gli altri continenti nello stesso gruppo. Tutte le squadre saranno sorteggiate ed assegnate ad uno tra i gironi A, B e C.

Di seguito la procedura di sorteggio per il torneo maschile dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=Muy0MnHH5XQ&feature=emb_title

Torneo Femminile

Dodici squadre si sono qualificate al torneo femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in rappresentanza di cinque continenti. Questa la lista:

Africa: Nigeria

America: Canada, Portorico e USA



Asia: Cina, Giappone (Paese ospitante) e Corea del Sud

Europa: Belgio, Francia, Serbia e Spagna

Oceania: Australia

Le squadre saranno poi divise in quattro fasce in base al FIBA World Ranking Women’s.

Il sorteggio distribuirà le squadre in tre gruppi da quattro squadre ciascuna. Ci potrà essere un massimo di un gruppo con due squadre dall’Europa, e non più di una squadra di tutti gli altri continenti nello stesso gruppo. Tutte le squadre saranno sorteggiate ed assegnate ad uno tra i gironi A, B e C.

Di seguito la procedura di sorteggio per il torneo femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=X8xEy3wyXRs&feature=emb_title

Format dei tornei maschile e femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Tutte le informazioni sul nuovo format dei tornei di pallacanestro ai Giochi Olimpici si possono trovare a questo link: http://www.fiba.basketball/olympics/men/2020/competition-system

Si passa da un format a due gironi da sei squadre ciascuno, ad uno con tre gironi da quattro squadre. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due di ogni girone e le due migliori terze.

Per questi cambiamenti, la squadra che vincerà la medaglia d’oro dovrà disputare sei partite, non più otto come previsto dal precedente format.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.