Olimpiadi – Mike Tobey: “Non sapevo neanche dove fosse la Slovenia”

Mike Tobey è il centro di riferimento della Slovenia a queste Olimpiadi e lo era stato al torneo Preolimpico di Kaunas, vinto poi dagli sloveni.

Certo, Mike Tobey non ha proprio il cognome sloveno, tant’è che neanche sapeva dove fosse la Slovenia prima che gli offrissero il passaporto, come rivelato da lui stesso:

Onesto Mike Tobey, il centro della Slovenia nato e cresciuto negli USA: “Onestamente non sapevo nemmeno dove fosse la Slovenia. Ma quando mi si è presentata questa possibilità l’ho presa. E giocare alle Olimpiadi è diventato un sogno che non sapevo nemmeno di poter avere” — Davide Chinellato (@dchinellato) August 1, 2021

Avere il passaporto europeo per lui è doppiamente comodo: in primis perché ha la possibilità di giocare competizioni meravigliose come le Olimpiadi e poi perché in Spagna c’è il limite di due extracomunitari per squadra.