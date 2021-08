Olimpiadi, Nicolò Melli: “In me c’è tanta delusione, questo è un bel gruppo”

Al termine della sconfitta della nostra squadra Nazionale contro la Francia, ai microfoni di Eurosport è intervenuto il capitano Nicolò Melli, che ha mostrato tutto il suo dispiacere.

“E’ bello arrivare a questo punto da capitano di questo gruppo, mi dispiace non aver fatto la miglior partita oggi: non siamo stati brillanti come lo siamo stati altre volte, però anche oggi abbiamo mostrato cuore, passione e voglia di stare insieme.

La Francia ha giocato meglio: siamo andati sotto, li abbiamo ripresi, forse abbiamo pagato questa fatica di averli recuperati. E’ un peccato, è stato un bel torneo, siamo arrivati molto vicini.

C’è tanta delusione in me, questo è un bel gruppo”.