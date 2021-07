Olimpiadi – Pau Gasol commenta il caso della ginnasta Simone Biles

Il caso di Simone Biles è uno degli aspetti che stanno facendo maggiormente discutere durante le Olimpiadi. La fenomenale ginnasta statunitense ha avuto un crollo psicologico che l’ha costretta a ritirarsi dalle gare.

Pau Gasol, a sua volta impegnato a Tokyo con la Spagna, ha commentato il caso attraverso Twitter.

Tutta la mia vicinanza a Simone Biles. L’aspetto mentale è una componente chiave della nostra salute e dovrebbe essere sempre una priorità. C’è bisogno che il mondo dello sport si focalizzi molto di più sulle emozioni e il benessere psicologico. Grazie per averlo messi in evidenza, sei una vera campionessa.

All my support to @Simone_Biles. Mental health is a key component of our health, and it MUST be a priority always. We need the sports world to focus on emotional and mental well-being a lot more.

Thank you for using your platform, you are a true champion! #MentalHealth pic.twitter.com/4Ym3E9VAEf

— Pau Gasol (@paugasol) July 28, 2021