Olimpiadi – Simone Fontecchio: “Abbiamo dimostrato di poterci stare a questo livello, dobbiamo essere orgogliosi”

Al termine di Italia-Francia, partita che ha sancito l’eliminazione della nostra Nazionale dall’Olimpiade di Tokyo 2020, ai microfoni di Eurosport è intervenuto Simone Fontecchio, autore dell’ennesima prestazione monstre con 23 punti segnati (7/14 al tiro) in 35 minuti:

“E’ sicuramente una sconfitta che brucia: siamo arrivati ad un soffio dalla vittoria dopo essere andati sul -14, non dovevamo andare sotto di così tanto, ma eravamo ad un punto da una squadra del genere.

Dobbiamo essere orgogliosi e felici delle Olimpiadi che abbiamo fatto, è un gran risultato e non se l’aspettava nessuno.

In questo momento è difficile prendere qualcosa di buono perchè tutti volevamo vincere ed andare in semifinale. Siamo arrivati fino all’ultimo possesso: abbiamo dimostrato che ci possiamo stare a questo livello e ci dobbiamo continuare a stare“.