Olimpiadi – Team USA, Gregg Popovich svela se impiegherà subito i reduci dalle Finals

Il cammino di Team USA verso le Olimpiadi è stato molto complesso. Prima le sconfitte in amichevole con Nigeria e Australia, poi i forfait di Bradley Beal (causa Covid) e Kevin Love. Infine c’è stato anche un periodo di quarantena obbligatoria, sempre per motivazioni legate al Coronavirus, per Zach LaVine.

La stella dei Bulls ha raggiunto i compagni in Giappone solamente poche ore fa, prendendo lo stesso volo riservato ai giocatori reduci dalle NBA Finals, vale a dire lo sconfitto Devin Booker e la coppia di vincitori formata da Jrue Holiday e Khris Middleton.

Qualche polemica ha accompagnato la scelta di coach Popovich di non sostituire gli atleti impegnati nelle Finals che di fatto non hanno svolto la preparazione con i compagni. In ogni caso l’allenatore ha dichiarato che i tre giocheranno regolarmente fin dall’esordio, nella complicata partita contro la Francia in programma domenica alle 14 (ora italiana).