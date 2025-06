Olympiacos e Panathinaikos trovano l’accordo: le finali possono riprendere

Nelle scorse ore i fratelli Panagiotis e Giorgos Angelopoulos, presidenti dell’Olympiacos, e Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos, sono stati ricevuti dal Ministro dello Sport greco, Giannis Vroutsis. Fortunatamente l’incontro è stato positivo: l’obiettivo era risanare, almeno quanto basta per riprendere a giocare in un clima sostenibile, i rapporti tra i dirigenti. In occasione di Gara-2, lo scorso weekend, le tensioni si erano innalzate a livelli mai visti negli ultimi anni, tra vergognose minacce da una parte e dall’altra.

Gli Angelopoulos e Giannakopoulos non si sono visti, perché sono stati ricevuti in due sessioni separate dal Ministro proprio su loro richiesta. Tuttavia alla fine una soluzione, almeno per il momento, è stata trovata: nessuno dei tre presenzierà al resto delle partite in trasferta della propria squadra nella serie finale tra Olympiacos e Panathinaikos.

“Il volere del Governo è chiaro, vogliono che il campionato vada avanti e termini regolarmente. Il Governo ha mostrato serio impegno per prendere delle misure che aiutino a evitare che si ripetano episodi come quelli che ci hanno portato qui oggi. Abbiamo discusso tutti i problemi. Ci sono state tensioni tra di noi, ma in una buona atmosfera. Ci sono anche responsabilità individuali, ognuno di noi presidenti le ha, ma crediamo che le finali possano proseguire” hanno dichiarato i fratelli Angelopoulos all’uscita dalla riunione con Vroutsis.

“L’incontro è stato molto positivo, il Governo ha fatto una proposta molto giusta per proseguire con il campionato” ha detto invece Giannakopoulos.

Olympiacos e Panathinaikos torneranno in campo venerdì sera per Gara-3, che si disputerà a OAKA. La serie è attualmente sull’1-1, in Grecia le finali si giocano al meglio delle 5 partite.