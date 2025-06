Olympiacos, nessuna squalifica per Evan Fournier ma fioccano multe importanti dopo Gara-3

L’Olympiacos è stato sanzionato, e non poco, dopo quanto avvenuto in Gara-3 con protagonista Evan Fournier. Per il giocatore francese, autore di un gesto provocatorio nei confronti dei tifosi del Panathinaikos, si temeva una squalifica che però non è arrivata. In compenso, Fournier è stato sanzionato con una multa di 30.000€, oltre ad un avvertimento scritto, per il proprio gesto che ne aveva decretato anche l’espulsione durante il match.

Non solo: Giorgos Bartzokas, coach del Pireo, è stato punito con una multa di 3.000€ per essersela presa con gli arbitri durante la partita, in particolare per la frase: “Avete paura di Trakis”, ovvero Dimitris Giannakopoulos. Anche l’Olympiacos come club è stato multato di 10.000€, mentre il GM Nikos Lepeniotis è stato sanzionato per la stessa cifra. Lepeniotis aveva usato parole denigratorie nei confronti del pubblico di OAKA, definito “una giungla”, dichiarazioni considerate dal Giudice Sportivo “diffamatorie nei confronti del campionato”. Il dirigente biancorosso avrà ora 10 giorni di tempo per ritirare queste dichiarazioni.

In totale quindi, sponda Olympiacos, le multe ammontano a 53.000€ per Gara-3. E per il Panathinaikos? Il club è stato multato addirittura di 69.900€ dollari per vari motivi: per cori contro tesserati avversari, invasione di campo senza conseguenze e anche lancio di oggetti in campo. Tra i giocatori, solo Kendrick Nunn è stato sanzionato per il suo comportamento. L’americano aveva scatenato le furie dei biancorossi per un durissimo fallo su Fuorinier e per essere rimasto impunito dopo essere andato a muso duro contro uno degli arbitri. In quell’occasione Nunn aveva puntato il dito minacciosamente verso la faccia dell’arbitro, strappandogli il fischietto di bocca. L’ex Miami Heat dovrà pagare 10.000€ di multa.