Olympiacos-Stella Rossa, che DISASTRO: squadre in campo con le maglie uguali

Olympiacos e Stella Rossa hanno gli stessi colori sociali, il bianco e il rosso, comuni a dire la verità a diverse squadre in Europa: per dirne un’altra, l’Olimpia Milano. Questa sera le due formazioni si sono affrontate in EuroLega per la prima volta in stagione, e nell’incredulità generale lo hanno fatto entrambe con le divise casalinghe. Strisce bianche e rosse per l’Olympiacos, strisce bianche e rosse anche per la Stella Rossa.

Il risultato, nonostante qualche piccola differenza (il Pireo ha il retro rosso mentre la Stella Rossa bianco, stessa cosa per i pantaloncini), è stata la confusione generale. Alla fine l’Olympiacos ha prevalso, 88-83, ma siamo sicuri che sia gli spettatori sulle tribune sia quelli a casa ci hanno capito davvero poco.

Forse anche per nascondere il più possibile la gaffe, l’EuroLega al momento non ha condiviso highlights o foto della partita sui propri social media.