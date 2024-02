Ombre sulla morte di Gilberto Sacrati: i Carabinieri indagano su alcune anomalie

Venerdì scorso è stato ritrovato il corpo senza vita di Gilberto Sacrati, imprenditore ed ex patron della Fortitudo Bologna. Il 63enne era ai domiciliari per il fallimento proprio della Fortitudo e di altre sue società. Quello che inizialmente era stato catalogato come semplice decesso per cause naturali nelle ultime ore si è però tinto di giallo, come scritto da Il Resto del Carlino.

In particolare i Carabinieri sarebbero stati allertati dai soccorritori quando, in casa di Sacrati a Casalecchio di Reno, sono stati ritrovati cocci di bicchieri e quadri rotti. Segni di una possibile colluttazione tra Sacrati ed il suo eventuale assassino. I soccorsi sono stati chiamati da una donna, già individuata in passato perché non autorizzata a vedere l’imprenditore vista la custodia cui era sottoposto.

La figlia e la ex moglie di Gilberto Sacrati sono state interrogate dagli agenti nelle scorse ore, nella speranza di far maggiore luce sulla questione. L’uomo era malato da tempo, ma negli ultimi tempi era stato descritto in buone condizioni proprio dalla figlia.