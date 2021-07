Omri Casspi annuncia il proprio ritiro dal basket a 33 anni

Si conclude la carriera cestistica di Omri Casspi, con un po’ di amarezza visti i tanti infortuni degli ultimi anni. L’ala israeliana, da qualche stagione tornata in patria al Maccabi Tel-Aviv, ha dato l’annuncio del ritiro in conferenza stampa.

Casspi chiude la sua carriera a 33 anni appena compiuti, con in bacheca quattro campionati israeliani. Nel 2009 l’ingresso in NBA come 23° chiamata assoluta al Draft ed esperienze con Sacramento, Cleveland, Houston, New Orleans, Minnesota, Golden State e Memphis fino al 2019, con 588 partite disputate e 7.9 punti di media segnati.

