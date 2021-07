Openjobmetis Varese, cresce la fiducia per la firma di Egbunu

Completato il terzo acquisto del mercato con Trey Kell, la priorità della Openjobmetis Varese si sposta sotto canestro. Come scrive La Prealpina, il nome caldo rimane quello di John Egbunu che avrebbe avuto un colloquio soddisfacente con coach Adriano Vertemati, ma la variabile rimane il discorso legato alla parte pecuniaria del contratto. La società è comunque fiduciosa di riuscire a convincere il giocatore che, in 12 partite tra febbraio ed aprile del campionato scorso, ha fatto registrare 8.4 punti (53% dal campo), 7.6 rimbalzi e 1.5 stoppate di media.

Il profilo di Egbunu è sicuramente molto interessante dopo quello che ha mostrato la scorsa stagione e soprattutto considerata l’asse che si potrebbe creare col nuovo play. Trey Kell è un giocatore capace di segnare con buone percentuali e penetrare verso canestro non solo per generare punti per sé, ma per coinvolgere anche i compagni. Dote di cui il centro nigeriano ha giovato nelle 12 partite con la maglia di Varese nell’intesa con Michele Ruzzier, trovandosi spesso servito canestro e coinvolto nei pick and roll.

Foto copertina: profilo ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese